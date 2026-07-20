Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Hazır - Son Dakika
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Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Hazır

20.07.2026 19:45
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Gornik Zabrze, Fenerbahçe ile oynayacağı maça iyi hazırlandıklarını açıkladı. Teknik direktör Gasparik, ofansif oyun hedeflediklerini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, iyi hazırlandıklarını ve istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Polonya temsilcisinde teknik direktör Michal Gasparik ile kaptan Erik Janza, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Gasparik, "Stresli değiliz. Umarım statta oluşacak atmosferi lehimize çevirip iyi bir performans sergileriz. Maça hazırız. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sadece defansı düşünmeyeceğiz. Ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovak çalıştırıcı, Jaroslaw Kubicki'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini kaydetti.

Kaptan Janza: "Ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz"

Gornik Zabrze'nin kaptanı Erik Janza, mücadeleyi iyi hazırlandıklarını aktardı.

Fenerbahçe'nin kaliteli isimlere sahip olduğunu vurgulayan Sloven futbolcu, "Maça iyi hazırlandık. İyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Strese girmeden kendimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gol yememek önceliğimiz. Maça hazırız. Ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Buna da hazırız. İlk defa bir Türk takımına karşı oynayacağım. Bu nedenle de heyecanlıyım." diye konuştu.

Hazırlıklarını tamamladı

Gornik Zabrze, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda teknik direktör Michal Gasparik yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Hazır - Son Dakika

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