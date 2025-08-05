TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer hamleleriyle dikkat çekerken, İŞKUR üzerinden yayınladığı futbolcu ilanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Futbolcu olma hayali kuranlar, İŞKUR'da "futbolcu" araması yaptığında 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. İlan, 3 gün içinde 9 başvuru aldı. Dördüncü gün ise ilan beklenmedik şekilde sistemden kaldırıldı.
İlan, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, profesyonel futbolcu alımı için İŞKUR'un tercih edilmesini esprili yorumlarla karşıladı. Bu alışılmadık yöntem, futbol camiasında geniş yankı buldu.
İşte o ilan;
Son Dakika › Spor › Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı - Son Dakika
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