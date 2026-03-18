Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak

Geride bıraktığımız yıllarda oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında Manuel Neuer'e topu veren ve Alman kaleciyle birlikte galibiyete sevinen top toplayıcı çocuk, bu akşam hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim yaşayacak.

İLK KEZ BAYERN MUNIH FORMASIYLA SAHADA

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih'te forma giyen16 yaşındaki kaleci Leonard Prescott; Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich'in aynı anda sakatlık yaşaması sonrası kariyerinde ilk kez A takımla birlikte maça çıkacak.

MAÇA ÇIKMASI İÇİN ÖZEL İZİN ALINDI

Öte yandan Alman yasaları gereği reşit olmayanların akşam 20.00'den sonra çalışmasının yasak olması ve maçın da bu saatten sonra olması nedeniyle Alman Kulübü yönetimi, Prescott'ın sahaya çıkabilmesi için hükümetten, ailesinden, doktorundan ve okulundan özel izin alarak oyuncusunu bu maça yetiştirdi.