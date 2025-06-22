Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışlarında rotasını Trabzonspor'a çevirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde ön planda yer alarak Bordo-mavililerin kapısını çaldı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis sunduğu ve 2 oyuncuyu bonservisleriyle Karadeniz ekibine yollamak istediği öğrenildi.
İki başkan arasında samimi bir görüşme gerçekleştiği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ali Koç'un teklifine henüz cevap vermediği, kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağı ifade ediliyor.
Öte yandan edinilen bilgilere göre; Uğurcan Çakır'ın da eşiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe'ye olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen milli eldiven, kalesinde 52 görürken, 18 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı
Son Dakika › Spor › Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika
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