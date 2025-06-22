Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye

Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe\'ye
22.06.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. İki başkan, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışlarında rotasını Trabzonspor'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde ön planda yer alarak Bordo-mavililerin kapısını çaldı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis sunduğu ve 2 oyuncuyu bonservisleriyle Karadeniz ekibine yollamak istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR CEVAP VERMEDİ

İki başkan arasında samimi bir görüşme gerçekleştiği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ali Koç'un teklifine henüz cevap vermediği, kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağı ifade ediliyor.

UĞURCAN İSTANBUL' U İSTİYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre; Uğurcan Çakır'ın da eşiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe'ye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen milli eldiven, kalesinde 52 görürken, 18 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • GÖKHAN DUMAN:
    Fenerbahçe ne yapacak ugurcani anlamadım yani bizim goremedigimiz ne var açıklama yapımda bilelim 37 10 Yanıtla
  • mustii:
    uğurcanda süs ve kibirden başka bişiey yok anca kova gibi gol yer fenerde küne düşmeye oynar 15 8 Yanıtla
  • AKİF HÜRCAN:
    Uğurcan Trabzonspor’dan başka takıma gitmez 10 8 Yanıtla
  • 611661:
    yalan haber.... 8 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ugurucan ne alaka ya. mallasri iyice 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:26:46. #7.13#
SON DAKİKA: Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.