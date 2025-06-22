Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe\'ye

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışlarında rotasını Trabzonspor'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde ön planda yer alarak Bordo-mavililerin kapısını çaldı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis sunduğu ve 2 oyuncuyu bonservisleriyle Karadeniz ekibine yollamak istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR CEVAP VERMEDİ

İki başkan arasında samimi bir görüşme gerçekleştiği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Ali Koç'un teklifine henüz cevap vermediği, kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağı ifade ediliyor.

UĞURCAN İSTANBUL' U İSTİYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre; Uğurcan Çakır'ın da eşiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe'ye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen milli eldiven, kalesinde 52 görürken, 18 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı