Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

İtalya Serie A ekibi Inter, sözleşmesi 2027'de sona erecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞME BAŞLIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 2029 yılına dek sürecek yeni sözleşme yapmak istiyor. İtalyan ekibinin bu doğrultuda Hakan ile önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlayacağı dile getirildi.

INTER'DE KALMAYA SICAK

Haberde, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun da Inter'de mutlu olduğu ve yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 21 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.