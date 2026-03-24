Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

24.03.2026 10:14
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü seçim sürecine dair açıklamaları, kongrenin iptal edileceği iddialarını güçlendirdi. Saran'ın 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında kapsamlı açıklamalar yapacağı belirtildi. Yönetime yakın kaynaklara göre Saran'ın kongreyi 2027 yılına ertelemeyi planladığı öne sürüldü.

DİVAN KURULU'NDA KRİTİK AÇIKLAMA

Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısını işaret ederek kapsamlı açıklamalar yapacağını söyledi. Bu sözler, kulislerde seçimden vazgeçildiği şeklinde yorumlandı.

2027'YE KADAR DEVAM PLANI

Sözcü'de yer alan haberde, yönetime yakın kaynaklara göre Saran'ın, kongreyi 2027 yılına ertelemeyi planladığı öne sürüldü. Bazı kongre üyelerinin de başkanın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor.

YÖNETİMDE BÜYÜK REVİZYON HAZIRLIĞI

Başkan Saran'ın görev süresini uzatma planıyla birlikte yönetim kurulu ve Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli değişiklikler yapacağı ifade ediliyor.

TRANSFER STRATEJİSİNİ ETKİLEYECEK

Seçim kararının netleşmemesi, kulübün gelecek planlamasını ve transfer çalışmalarını da doğrudan etkileyebilir. Gözler şimdi 4 Nisan'da yapılacak Divan Kurulu toplantısına çevrildi.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Osman Ak Osman Ak:
    FENERBAHÇE üzerinden kazanılan para tatlı geliyor temiz para olunca bende olsam devam kararı alırım da insan dürüst olur 2 sene vaad etmiştin iki sene sonra bırakırım dediniz zamanıngelince siz de bırakın sözümüzde durun 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
