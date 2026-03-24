Fenerbahçe'de olağanüstü seçim süreciyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran'ın açıklamaları, kongrenin iptal edileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısını işaret ederek kapsamlı açıklamalar yapacağını söyledi. Bu sözler, kulislerde seçimden vazgeçildiği şeklinde yorumlandı.
Sözcü'de yer alan haberde, yönetime yakın kaynaklara göre Saran'ın, kongreyi 2027 yılına ertelemeyi planladığı öne sürüldü. Bazı kongre üyelerinin de başkanın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor.
Başkan Saran'ın görev süresini uzatma planıyla birlikte yönetim kurulu ve Sportif A.Ş. yapılanmasında önemli değişiklikler yapacağı ifade ediliyor.
Seçim kararının netleşmemesi, kulübün gelecek planlamasını ve transfer çalışmalarını da doğrudan etkileyebilir. Gözler şimdi 4 Nisan'da yapılacak Divan Kurulu toplantısına çevrildi.
Son Dakika › Spor › Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası - Son Dakika
