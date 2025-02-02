Göztepe 1-0 Alanyaspor'a mağlup - Son Dakika
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Göztepe 1-0 Alanyaspor'a mağlup

Göztepe 1-0 Alanyaspor\'a mağlup

Göztepe, Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Maçta iki gol VAR tarafından iptal edildi.

02.02.2025 18:30
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Emerson'un kafa vuruşunda seken topu arka direkte Juan kafayla Victor Hugo'ya çevirdi. Hugo'dan seken topu alan Emerson'un vuruşunda ise Lima'ya gelen meşin yuvarlağı, hakem Arda Kardeşler, elleme oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı iptal edildi.

65. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde savunmada Fatih uzaklaştırmak istedi ancak top kale önünde kaldı. Topa hamle yapmak isteyen kaleci Ertuğrul, Heliton ile mücadelesi sırasında yerde kaldı. Pozisyonun devamında kale önünde oluşan karambolde Nielsen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyuna alanına döndü ve Heliton gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu. Hakem Arda Kardeşler ilk anda gölü verirken, VAR'ın uyarısı sonrasında yapılan incelemede gol iptal edildi.

74. dakikada Miroshi kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta topla buluşan Juan, kaleye doğru ilerleyip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

80. dakikada Ahmed'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın karşıladığı top ceza yayı üzerinde Matsuki'ye geldi. Matsuki kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırmak isterken, Bokele'ye müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltıda topun başına geçen Juan'ın sol köşe yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul uzanarak topun gol olmasını engelledi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Cem Özbay, Gökmen Baltacı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter (Ogün Bayrak dk. 23), Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 87), Victor Hugo (Ahmed Ildız dk. 70), Novatus Miroshi, David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 70), Juan, Romulo (Emersonn dk. 46)

Yedekler: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Miguel Reis Lima, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Efecan Karaca, Enes Keskin (Juan Christian dk. 73), Yusuf Özdemir, Sergio Cordova, Ui-jo Hwang (Arda Usluoğlu dk. 90+6), Richard

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Hüseyin Şen, Bera Çeken, Nejdet Nezir Bilin, Taha Çelik

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Nuno Lima (dk. 45+1) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Enes Keskin, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Ahmed Ildız, Djalma, Miroshi (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 1-0 Alanyaspor'a mağlup - Son Dakika

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