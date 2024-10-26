Göztepe, 10 Kişiyle Trabzonspor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, 10 Kişiyle Trabzonspor'u Yendi

Göztepe, 10 Kişiyle Trabzonspor\'u Yendi

Göztepe, 10 kişiyle mücadele ettiği maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti; Tijanic son dakikada attı.

26.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), Dk. 64 Banza (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, 10 kişi tamamladığı müsabakada Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Isaac Solet'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

60. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0

62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

84. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, direğe çarpan top auta çıktı.

86. dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis sona anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Trabzonspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, 10 Kişiyle Trabzonspor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, 10 Kişiyle Trabzonspor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.