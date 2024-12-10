Göztepe 100. Yıl Logosu Tasarım Yarışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe 100. Yıl Logosu Tasarım Yarışması Başlattı

Göztepe 100. Yıl Logosu Tasarım Yarışması Başlattı

Göztepe, 100. yıl dönümü için taraftarların oylarıyla belirlenecek logo tasarım yarışması düzenliyor.

10.12.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Spor Kulübü, 100. yıl dönümünde kullanacağı logo için tasarım yarışması başlattı.

Gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Göztepe, 100. yaşında kullanacağı logo için tasarım yarışması başlattı. Sarı-kırmızlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Göztepe Spor Kulübü'nün asırlık tarihini ve geleceğini yansıtacak logonun taraftar oylarıyla belirleneceği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "En büyük değerimiz olan şanlı armamızın yanı sıra, 100. yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logomuzu taraftarlarımız tasarlayacak, yine taraftarlarımızın oylarıyla belirlenecek. Kurulduğu günden bu yana her zaman taraftarlarının gücüyle var olan ve var olmaya devam eden kulübümüz, bu önemli kararı taraftarlarımızla birlikte alarak tarihimize bir kez daha iz bırakacak. Tasarımını "http://goztepe.org.tr/sen-tasarla" adresi üzerinden bizimle paylaş, kulübümüzün 100. yılını taçlandıracak logoya imzanı at" ifadelerine yer verildi.

Logolar, 23 Aralık Pazartesi gününe belirtilen internet adresine gönderilebilecek ve taraftar oylarıyla belirlenecek logoyu yapan kişiye 35 bin lira ödül verilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Aralık, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 100. Yıl Logosu Tasarım Yarışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe 100. Yıl Logosu Tasarım Yarışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.