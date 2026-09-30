Göztepe, 12 Ekim'de Esenyurt'ta Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, 12 Ekim'de Esenyurt'ta Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Stoilov yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı; pas, top kapma ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı, maç 12 Ekim Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümde pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.
Göztepe ile Eyüpspor, 12 Ekim Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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