Göztepe, 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı

Göztepe, 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı

Göztepe, Altay maçıyla birlikte ligde 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamlamadı. Göztepe, bu sezon oynadığı 21 maçın 11'inde gol yemeden müsabakayı tamamladı. Ayrıca Göztepe, Bodrumspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Göztepe, altyapı patentli oyuncusu Erkan Kömür'ü 1461 Trabzon FK'ya kiraladı.

07.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Altay maçıyla birlikte ligde 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamlamadı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynanan birçok maçta savunmasıyla ön plana çıkan Göztepe, ligin ilk devresinde oynadığı 17 maçın 10'unu kalesinde gol görmeden tamamlamayı başardı. Daha sonra bu istikrarını kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin 14. haftasındaki 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmadı. Bu kötü seriyi sonlandırmak için savunma yönüne ağırlık veren İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Altay maçında rakibini 4-0 mağlup ederek 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı 21 maçın 11'inde gol yemeden müsabakayı tamamladı.

Öte yandan Göztepe, Bodrumspor'la (15) birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Erkan Kömür'ü kiralık gönderdi

Göztepe, altyapı patentli ve A takımda forma şansı bulamayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkan Kömür'ün TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

İzmir, Altay, Maç, Savunma, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 01:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement