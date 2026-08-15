Göztepe Açılış Geleneğini Sürdürecek - Son Dakika
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Göztepe Açılış Geleneğini Sürdürecek

Göztepe Açılış Geleneğini Sürdürecek
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Göztepe, Samsunspor deplasmanında açılış maçlarındaki başarı serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

SÜPER Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda açılış maçlarını kaybetmeyen Göztepe, pazartesi günü çıkacağı Samsunspor deplasmanında da aynı geleneği sürdürmeye kararlı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de yıllardır açılış maçlarında rakiplerine boyun eğmedi. Göz-Göz, 2020-2021 sezonunda ilk hafta evinde Denizlispor'u 5-1 yenerken, 2021-2022 sezonunda Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. O sezon 1'inci lige düşüp 2 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2024-2025 sezonunda yine Antalyaspor'la ilk hafta dış sahada 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon ise ilk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek maratona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Göz-Göz son 6 yılda açılış maçlarında yalnız 1'inci ligde 2023-2024 sezonunda Sakaryaspor'a İzmir'de 1-0 kaybetti. Göztepe kötü başladığı o sezon sonunda adını direkt Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Samsunspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçını ise kaybeden İzmir ekibi pazartesi günü rakibini yenerek zincir kırmaya da kararlı. Yeni sezon öncesi 5'i yabancı 6 takviye yaparak hazırlık döneminde özel maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Stanimir Stoilov'un ekibi, kulübün efsane teknik direktörü olan Adnan Süvari'nin adının verildiği sezonda maratona iyi başlamayı hedefliyor. Göztepe'de transferleri gündemde olan Juan ve Dennis'in ise durumları belirsizliğini koruyor.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Açılış Geleneğini Sürdürecek - Son Dakika

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