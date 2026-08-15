Göztepe Açılış Geleneğini Sürdürecek

SÜPER Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda açılış maçlarını kaybetmeyen Göztepe, pazartesi günü çıkacağı Samsunspor deplasmanında da aynı geleneği sürdürmeye kararlı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de yıllardır açılış maçlarında rakiplerine boyun eğmedi. Göz-Göz, 2020-2021 sezonunda ilk hafta evinde Denizlispor'u 5-1 yenerken, 2021-2022 sezonunda Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. O sezon 1'inci lige düşüp 2 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2024-2025 sezonunda yine Antalyaspor'la ilk hafta dış sahada 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon ise ilk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek maratona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Göz-Göz son 6 yılda açılış maçlarında yalnız 1'inci ligde 2023-2024 sezonunda Sakaryaspor'a İzmir'de 1-0 kaybetti. Göztepe kötü başladığı o sezon sonunda adını direkt Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Samsunspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçını ise kaybeden İzmir ekibi pazartesi günü rakibini yenerek zincir kırmaya da kararlı. Yeni sezon öncesi 5'i yabancı 6 takviye yaparak hazırlık döneminde özel maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Stanimir Stoilov'un ekibi, kulübün efsane teknik direktörü olan Adnan Süvari'nin adının verildiği sezonda maratona iyi başlamayı hedefliyor. Göztepe'de transferleri gündemde olan Juan ve Dennis'in ise durumları belirsizliğini koruyor.