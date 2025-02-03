Göztepe, Alanyaspor'a Yenilerek Sert Fren Yaptı - Son Dakika
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Göztepe, Alanyaspor'a Yenilerek Sert Fren Yaptı

Göztepe, Alanyaspor\'a Yenilerek Sert Fren Yaptı

Süper Lig'de Göztepe, evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak hem evindeki yenilmezlik serisini sona erdirdi hem de üst üste ikinci kaybını yaşadı. Teknik direktör Stoilov, takımın enerji eksikliğinden yakındı ve oyuncularının gelişimine odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

03.02.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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SÜPER Lig'de evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, sert fren yaptı. Önceki hafta da deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Alanyaspor kaybıyla hem Gürsel Aksel Stadı'nda yenilmeme serisine son verdi hem de 1 yılı aşkın bir süre sonra üst üste iki mağlubiyet birden aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan beri 21 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Göztepe'nin bu müthiş serisini Alanyaspor bitirdi.

Evinde en son 1'inci Lig müsabakasında 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Göztepe, düne kadar taraftarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmamıştı. Göztepe yine geçen sezonun ilk devresinde üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor'a yenilmişti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da Alanyaspor maçıyla acı ilkleri yaşadı. Hem iç sahada ilk üzüntüsünü yaşayan Bulgar teknik adam, yenilgi serisiyle de tanıştı.

'AGRESİF VE DİNAMİK OLAMADIK'

Alanyaspor karşısında ilk yarıda sahaya yansıtmak istedikleri dinamik ve agresif futbolu sergileyemediklerini vurgulayan Stoilov, "Karşılaşmaya beklediğimiz enerjiyle giremedik. Hırsımızı ve baskılı oyunumuzu ilk dakikalarda sahaya taşıyamadık. Buna rağmen birkaç gol pozisyonu yakaladık ancak bunları değerlendiremedik" dedi.

'HAYALLERİ BİR KENARA BIRAKALIM'

Maçın ikinci yarısında takımın toparlandığını ve daha baskılı bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Stoilov, "Arzuladığımız futbolu ikinci yarıda yakaladık. Çok sayıda fırsat bulduk ama gol yollarında etkisiz kaldık. Belki de bu bizim için günümüz değildi. Ancak hayallerimizi bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ROMULO'YA ELEŞTİRİ

Takımın genç ve yenilenme sücrecinde olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımızın hem bireysel hem de takım olarak gelişimlerine odaklanmalıyız. Bu yolda disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Stanimir Stoilov, sakatlanıp oyuna devam edemeyen Brezilyalı golcü Romulo'nun durumunu da değerlendirdi. Transferin en gözde oyuncularından biri haline gelen Romulo'nun zihinsel olarak da toparlanması gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarı başlamadan hemen önce Romulo arka adalesinde ağrı hissettiğini belirtti ve zorunlu bir değişiklik yaptık. Romulo'nun bu sorununun fiziksel olduğu kadar zihinsel olduğunu da düşünüyorum. Bu durumu aşmak için çözümler arıyoruz. İlk yarıda Koray bir sakatlık yaşadı. Ayrıca Juan da maçın sonlarına doğru sakatlandı" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

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