Göztepe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
