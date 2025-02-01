Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Külüpten yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?