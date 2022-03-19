Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

19.03.2022 19:03

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi." dedi.

Mateos, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, puana ihtiyacı olan Göztepe'ye karşı önemli bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen hafta yenildikleri maçın ardından oyuncuları bu müsabakaya hazırlanmanın kolay olmadığını kaydeden Mateos, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız mental duruş gösterdi. 90 dakikada nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Kontrollü oynadık, oyunu domine ettik. İkinci yarıda rakibimizin geri bölgede üçlüye dönmesi işimizi kolaylaştırdı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri sonucu getirdi. Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi."

Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

YORUMLAR
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Felipe Sanchez Mateos: 'Çok mutluyuz' Felipe Sanchez Mateos: 'Çok mutluyuz' Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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