Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı

28.11.2022 23:22

Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan işaret fişeklerini stadyuma soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G.'nin daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı ve '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının olduğu belirlendi.

Göztepe ile Altay derbisinde olayları başlatan işaret fişeklerini stadyuma soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G., kendisine fişekleri stadyuma sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini itiraf etti. A.G.'nin ifadesinde maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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ARAMADAN SIYRILDI

Ambulansın aranmamasından faydalanan görevli, fişekleri stada soktu. Ambulans görevlileri patlayıcıları tuvalete götürürken, stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürdü.

OLAYLARA KARIŞMIŞ

Ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ambulans görevlisi olduğu için bu durum fark edilmedi.

TARAFTAR AĞIR YARALANDI

Altay tribününden fırlatılan işaret fişeğiyle bir Göztepe taraftarı ağır yaralandı. Taraftarın vücudunda yanıklar oluştu, çenesi ve dişleri kırıldı.

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Son Dakika Spor Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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