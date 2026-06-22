Göztepe, Anna Prasolova ile Anlaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.
Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Prasolova'nın daha önce Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve Tulitsa Tula takımlarında forma giydiği kaydedildi.
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