Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın biletleri, yarın saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.
Müsabakada 102 bilet, engelli kontenjanına ayrılacak. Engelli biletleri için internetten başvuru yapılacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe Antalyaspor ile Hazırlık Maçı Yapacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?