Göztepe Antalyaspor Maçına Hazır

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.