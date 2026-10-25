Göztepe, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı Antunes ve Juan'la 2-0 önde bitirdi

Göztepe, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı Antunes ve Juan'la 2-0 önde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Arca Çorum FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Göztepe'nin ilk yarıdaki golleri 3. dakikada Antunes ve 38. dakikada Juan'dan geldi.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay,
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Sundberg, Taha Altıkardeş, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk.23 Anjorin), Miroshi, Antunes, Henrique, Juan
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Karlsbakk), Smolcic, Berat Özdemir, Ramadani, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez
Goller: Dk. 3 Antunes, Dk. 38 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 33 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK), Dk. 34 Anjorin (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Göztepe, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.
29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.
38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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