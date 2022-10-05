Sezon başında Amerika Birleşik Devletleri ekibi FC Cincinnati'den büyük umutlarla gelen Ganalı hücumcu 6 maçın sadece 1'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Genelde fazla süre alamayan Atanga, hiçbir skor katkısında bulunamadı. Atanga, ilk hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK müsabakasında 1'er dakika görev alabildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe Atanga'dan verim alamadı - Son Dakika

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