Göztepe Atanga'dan verim alamadı - Son Dakika
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Göztepe Atanga'dan verim alamadı

05.10.2022 10:42
Göztepe Atanga'dan verim alamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda Pendikspor'a 3-0 yenilerek alt sıralarda kalan Göztepe yeni transferlerinden Isaac Atanga'dan bir türlü beklediği verimi alamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda Pendikspor'a 3-0 yenilerek alt sıralarda kalan Göztepe yeni transferlerinden Isaac Atanga'dan bir türlü beklediği verimi alamadı.

Sezon başında Amerika Birleşik Devletleri ekibi FC Cincinnati'den büyük umutlarla gelen Ganalı hücumcu 6 maçın sadece 1'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Genelde fazla süre alamayan Atanga, hiçbir skor katkısında bulunamadı. Atanga, ilk hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK müsabakasında 1'er dakika görev alabildi.

Ligde üçüncü haftada Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olan Göztepe'de 22 yaşındaki futbolcu yine oyuna sonradan dahil oldu ve son 21 dakika forma giydi. Atanga, dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçına 11'de çıktı. Ancak vasatı geçemeyen oyuncu ikinci yarıda sahadan alındı. Atanga, Boluspor sınavında 3, son Pendikspor maçında ise 30 dakika oynadı. Isaac Atanga, Altınordu derbisinde ise forma giyemedi.


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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Atanga'dan verim alamadı - Son Dakika

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