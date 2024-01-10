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Göztepe, Atınç Nukan ile yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Göztepe, Atınç Nukan ile yollarını ayırıyor

Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton'un transfer edilmesiyle birlikte stoper hattında beş oyuncuya ulaşan Göztepe'nin, Atınç Nukan ile yollarını ayırması bekleniyor. Atınç Nukan'ın durumunu birçok Süper Lig kulübünün yakından takip ettiği belirtiliyor.

Göztepe, Atınç Nukan ile yollarını ayırıyor
10.01.2024 - 10:32,
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Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton'un transfer edilmesiyle birlikte stoper hattında beş oyuncuya ulaşan Göztepe'nin, Atınç Nukan ile yollarını ayırması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de kış transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna takviyelere başlayan Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda iki oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirdi. İlk olarak İzmir ekibinin ofansif gücünü artırmak isteyen Stoilov, son olarak Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist'in transfer edilmesini sağladı. Daha sonra Bulgar çalıştırıcı, savunma hattına uzun boylu bir savunmacı talep etti. 56 yaşındaki tecrübeli teknik adamın bu isteği üzerine harekete geçen Göztepe, CSKA 1948'den 28 yaşındaki stoper Heliton'u kadrosuna kattı. Brezilyalı defans oyuncusunun takıma katılmasıyla birlikte stoper hattında Atınç Nukan, Tarkan Serbest, Taha Altıkardeş ve Lasse Nielsen'den oluşan bir oyuncu havuzu oluştu. Bu bölgede oluşan yoğunluğu gidermek isteyen İzmir ekibinin bir savunma oyuncusuyla yollarını ayırması bekleniyor. Bu oyuncunun da Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesinden sonra ligde süre alamayan ve sadece kupada 1461 Trabzon FK'ya karşı forma giyen Atınç Nukan olacağı öğrenildi.

Öte yandan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın durumunu başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere birçok takımın yakından takip ettiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Atınç Nukan, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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