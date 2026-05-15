Göztepe Avrupa Kupası İçin Kritik Maçta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Avrupa Kupası İçin Kritik Maçta

Göztepe Avrupa Kupası İçin Kritik Maçta
15.05.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Samsunspor ile oynayacağı maçta Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürüyor.

TRENDYOL SÜPER Lig'de 55 puanla 5'inci sırada yer alan Göztepe sezonun son haftasında Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Samsunspor'la çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Krastev, sol bek İsmail ve stoper Furkan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Efkan'ın ise Samsun kafilesinde yer aldığı ancak oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

Ligde 54 puana sahip RAMS Başakşehir'le Avrupa için kıyasıya mücadele eden Göztepe, Samsun'da kazandığı takdirde 2025-2026 sezonunu 5'inci sırada bitirecek. Göztepe 5'inci olup Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa sarı-kırmızılılar yeni sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Göztepe, Samsun'da kayıp yaşaması durumunda Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına gözünü çevirecek. Olası bir puan eşitliği durumunda Başakşehir genel averajla Göztepe'yi geride bırakacak.

GAZAPİZM KONSERİNDE MAÇ COŞKUSU

Son hafta Samsun'a akın edecek Göztepeli taraftarlar da zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayacak. Samsun'a gidemeyen Göztepeli futbolseverler ise bu kritik maçı Gazapizm konseri öncesi Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda izleyecek. Göztepeli rapçi Gazapizm'in aylardır beklenen Gürsel Aksel Stadı'ndaki konseri öncesinde statta sarı-kırmızılıların kritik deplasman maçı ekrana gelecek. Gazapizm'e konserde yine Göztepe'de doğup büyüyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da eşlik edecek. Gazapizm'den yapılan açıklamada, "Arkadaşlar, yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda yayın hakkını almış bulunuyoruz. Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor-Göztepe maçını hep birlikte stadyumda izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Avrupa Kupası İçin Kritik Maçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:52:46. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe Avrupa Kupası İçin Kritik Maçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.