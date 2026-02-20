Göztepe, Bahçelievler'i Ağırlıyor - Son Dakika
Göztepe, Bahçelievler'i Ağırlıyor

Göztepe, Bahçelievler\'i Ağırlıyor
20.02.2026 12:14
Göztepe, düşme hattındaki Bahçelievler Belediyespor ile kritik bir maça çıkıyor.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe yarın evinde son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Tuncay Kandemir, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri ev sahibi ekip seyircisi için 250, 300 ve 400; misafir seyirci için 750 TL'den satışa sunuldu.

Oynadığı 22 maçta 7 galibiyet elde eden ve düşme potasının 3 galibiyet üzerinde 11'inci sırada yer alan Göztepe, 1 galibiyeti bulunan 14'üncü basamaktaki Bahçelievler Belediyespor'u yenmesi halinde normal sezonun bitimine 3 hafta kala lige tutunmayı büyük oranda garantileyecek. Ligde Aras Kargo, 14.00'te deplasmanda Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Spor, Son Dakika

