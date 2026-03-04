Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü.
Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları çalışan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Göztepe-RAMS Başakşehir maçı, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
