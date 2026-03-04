Göztepe, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları çalışan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Göztepe-RAMS Başakşehir maçı, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.