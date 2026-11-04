Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla'daki antrenmanla sürdürdü

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla'daki antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, idmanı orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: AA
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