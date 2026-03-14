Göztepe Beraberlikte Rahatsız

14.03.2026 23:32
Stoilov, Alanyaspor maçındaki hatalarının ve yakalanan fırsatların değerlendirilmediğinin altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Futbolda yakaladığımız şanslarla maçı bitiremezseniz maalesef futbol sizi cezalandırır ve biz de bugün bunu yaşadık. 90+7. dakikada golü yemeyi kabul etmek benim adıma çok zor." dedi.

Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynandığını ama aynı zamanda 2 takım adına da iyi bir maç olduğunu söyledi.

İki gol atıp 2-3 de net pozisyon yakaladıklarını aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Bu yakaladığımız fırsatları gole çevirip 3. golü bulmalı ve bu dakikalarda maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bununla beraber maalesef maçın son saniyesinde yaptığımız bir hatayla golü kalemizde gördük. Futbol böyledir. Futbolda yakaladığımız şanslarla maçı bitiremezseniz maalesef futbol sizi cezalandırır ve biz de bugün bunu yaşadık. 90+7. dakikada golü yemeyi kabul etmek benim adıma çok zor. Orada kaybettiğimiz bir topla geride eksik yakalandık ve gol yedik. Kesinlikle bu bizim açımızdan büyük bir hataydı. Onun dışında agresiflik, hırs, organizasyon adına iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maçın ikinci yarısında savunmada çok daha iyiydik. 3 puanı hak ettik ama futbol böyle bir oyun bazen sizden alır, bazen size verir."

Stoilov, iç sahadaki Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında yeterince agresif ve hırslı oynayamadıkları için bu maçları kazanamadıklarını ancak son 2 maçta hem goller bulup pozisyonlar ürettiklerini ve bu 2 maçın farklı değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

