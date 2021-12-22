Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.
Hava yoluyla İstanbul'a gidecek Göztepe'de cezalı Lourency dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Kaynak: AA
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