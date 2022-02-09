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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

09.02.2022 23:33
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak maçta Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 15.00 uçuşuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek. - İZMİR

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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