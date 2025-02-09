Göztepe Bodrum'a Gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesislerindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Takımın bugün Bodrum'a giderek kampa gireceği belirtildi.
Göztepe, yarın saat 20.00'de Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak.
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