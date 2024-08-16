Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı transfer etti - Son Dakika
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Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı transfer etti

Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva\'yı transfer etti

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde uzun süredir beklediği Brezilyalı Juan Santos da Silva'yı renklerine bağladı. 22 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan kiralandı.

16.08.2024 18:20
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde uzun süredir beklediği Brezilyalı Juan Santos da Silva'yı renklerine bağladı. Ülkesinin Sao Paulo takımında yetişip bu kulüpte profesyonel olan 22 yaşındaki forvet, transfer olduğu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan Göztepe'ye kiralandı.

Uzun süredir Juan'ın kulübüyle temasta olan Göztepe gibi Sport Republic'in yönettiği Southampton, oyuncunun bonservisini aldı. Juan, Southampton'a imza attıktan sonra beklenildiği gibi sezon sonuna kadar İzmir ekibine kiralandı. İzmir'e gelip Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren genç santrfor, geçen sezon Brezilya'da 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: DHA

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