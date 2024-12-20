Göztepe, Bucaspor'u 4-0 Geçerek Kupada İlerliyor - Son Dakika
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Göztepe, Bucaspor'u 4-0 Geçerek Kupada İlerliyor

Göztepe, Bucaspor\'u 4-0 Geçerek Kupada İlerliyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyet için oyuncularını kutlarken, Romulo'nun önemli katkısı göz önüne çıktı.

20.12.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, İzmir derbisinde 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'i zorlanmadan 4-0 yendi. Buca deplasmanına as oyuncularından kurulu bir kadroyla çıkan Göz-Göz, gruplara adını yazdırıp moral buldu. Hem ligde hem de kupada emin adımlarla ilerleyen Göztepe kupa yolunda 2'nci torbada yer aldı. Göztepeli taraftarlar da Yeni Buca Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Maç sonu takımla galibiyet sevincini yaşayan futbolseverler kendilerine otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle stada münferit olarak geldi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyucularımı kutluyorum. Taraftarımıza ise çok teşekkür ediyorum. Erken attığımız gollerle maçı kopardık. Gruplarda da gerekeni yapacağız. Şimdi önümüzde lig maçı var. Çaykur Rizespor karşılaşmasını kayıpsız geçip devre arasına daha da mutlu gireceğiz" dedi.

ROMULO KLASINI KONUŞTURDU

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo, Bucaspor 1928 maçında da klasını konuşturdu. Ligde 7 gol atıp 4 de asist yapan Sambacı, Buca'da müthiş bir gole imza attı. 50'inci dakikada frikikten ağları sarsan 22 yaşındaki oyuncu taraftarından büyük alkış aldı. Japon orta saha oyuncusu Matsuki de gol perdesini açıp moral buldu. Göztepe'nin altyapısından yetiştirdiği Furkan İzzet Malak ise bu sezon ilk resmi maçına çıktı. Oyuna 55'inci dakikada Romulo'nun yerine dahil olan 19 yaşındaki futbolcu 79'uncu dakikada fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Bucaspor'u 4-0 Geçerek Kupada İlerliyor - Son Dakika

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