Göztepe Çaykur Rizespor\'la 2-2 berabere kaldı, 6 haftadır kazanamıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak bu sezonki galibiyet hasretine son veremedi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. İlk hafta deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe, ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK'ye 4-2 kaybetti.

Üst üste üç maçtan mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor deplasmanında da 2-2'lik beraberlik aldı. Bu sonuçla alt sıralardan ve düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son olarak dün akşam Çaykur Rizespor'u ağırladı. Öne geçtiği karşılaşmada daha sonra geriye düşen İzmir ekibi, 2-2'lik skorla 1 puana razı oldu.

11 gol atıp 15 gol yedi

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Göztepe, bu durumunu skorlara da yansıttı. Geride kalan 6 haftada kalesinde 15 gol gören İzmir ekibi, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Eksi 4 averaja sahip olan ve 3 puanı bulunan Göztepe, 17. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov da Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bu tabloya dikkat çekti. Stoilov, Göztepe'nin fazla gol attığını ancak aynı zamanda kalesinde de çok fazla gol gördüğünü belirterek, kendileri açısından mevcut durumun net olduğunu ifade etti.

Kaleci değişimi işe yaramadı

Bu sezon savunmadaki önemli oyuncuları Godoi ve Sonko'dan sakatlıkları nedeniyle henüz istediği ölçüde yararlanamayan Göztepe, kaleci değişikliğinde de aradığı çözümü bulamadı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında kalesinde 4 gol gören ve karşılaşmada taraftarlarla yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Luka Gugeshashvili, görev yaptığı ilk 4 maçta 10 gol yedi.

Gaziantep FK karşılaşmasının ikinci yarısından itibaren kaleyi devralan Arda Özçimen ise son iki maçta 90'ar dakika forma giydi ve kalesinde toplam 4 gol gördü.

Göztepe, kalede değişikliğe gitmesine rağmen bu sezon henüz bir maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.