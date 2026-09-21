Göztepe Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı, 6 haftadır kazanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı, 6 haftadır kazanamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe Çaykur Rizespor\'la 2-2 berabere kaldı, 6 haftadır kazanamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk galibiyetini alamadı. Öne geçtiği maçta geriye düşen İzmir ekibi 3 puanla 17. sırada yer alıyor ve kalesinde 15 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımları arasında bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak bu sezonki galibiyet hasretine son veremedi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. İlk hafta deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe, ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK'ye 4-2 kaybetti.

Üst üste üç maçtan mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor deplasmanında da 2-2'lik beraberlik aldı. Bu sonuçla alt sıralardan ve düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son olarak dün akşam Çaykur Rizespor'u ağırladı. Öne geçtiği karşılaşmada daha sonra geriye düşen İzmir ekibi, 2-2'lik skorla 1 puana razı oldu.

11 gol atıp 15 gol yedi

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Göztepe, bu durumunu skorlara da yansıttı. Geride kalan 6 haftada kalesinde 15 gol gören İzmir ekibi, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Eksi 4 averaja sahip olan ve 3 puanı bulunan Göztepe, 17. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov da Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bu tabloya dikkat çekti. Stoilov, Göztepe'nin fazla gol attığını ancak aynı zamanda kalesinde de çok fazla gol gördüğünü belirterek, kendileri açısından mevcut durumun net olduğunu ifade etti.

Kaleci değişimi işe yaramadı

Bu sezon savunmadaki önemli oyuncuları Godoi ve Sonko'dan sakatlıkları nedeniyle henüz istediği ölçüde yararlanamayan Göztepe, kaleci değişikliğinde de aradığı çözümü bulamadı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında kalesinde 4 gol gören ve karşılaşmada taraftarlarla yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Luka Gugeshashvili, görev yaptığı ilk 4 maçta 10 gol yedi.

Gaziantep FK karşılaşmasının ikinci yarısından itibaren kaleyi devralan Arda Özçimen ise son iki maçta 90'ar dakika forma giydi ve kalesinde toplam 4 gol gördü.

Göztepe, kalede değişikliğe gitmesine rağmen bu sezon henüz bir maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigRizesporFutbolİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:20
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:41:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Göztepe Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı, 6 haftadır kazanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement