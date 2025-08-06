Göztepe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanını dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamladı.
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