Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçerek Mutlu Devreye Girdi

Spor

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe devre arasına mutlu girdi. Avrupa hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar 28 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakibe direnç gösteremediklerini söyledi. İsteyen tarafın Göztepe olduğunu belirten Palut, "Maçta dönen topların olduğu, topların sahipsiz olduğu bir maç bekliyordum. Bu topları almamız gerekiyordu Bu topların çoğunu Göztepe kazandı. Temaslı oyun bekliyorduk. Müsabakada direnç göstermemiz gerekiyordu. İkinci yarıda top bize geldi, dönem dönem set oyunları yaptık. Ama top kayıplarına düştük. Bu da bizi geride bıraktı" dedi.

Göztepe'nin de çok pozisyona giremediğini belirten Palut, "Rakibimizin isteği, arzusu pozisyona dönüşmedi ama duran toplarda etkili oldular. Maçın bizim adımıza tek kabul edilebilir yanı ikinci golü yemeden önceki andı. Totalde bakarsak bugün çok isteyen Göztepe oldu ve kazandı. Biz istediğimiz karşılığı veremedik. Buradan bir şey alamadan dönüyoruz. Bizim kendimize gelemiz lazım. İstikrarı çözmeliyiz. üzgün şekilde ayrılıyoruz. Çok çalışmak ve bu hataları en aza indirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

2024 yılını güzel bir sonuçla bitirdiklerini belirten Göztepe Teknik direktörü Stanimir Stoilov, daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bugün güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, "İyi bir maçla ve sonuçla seneyi sonuçlandırdık. Takımım organize oldu. Disiplinli bir şekilde oynadık, oyuncularımız ne istediysek yaptılar. Skor 2-0'a geldi, daha da iştahlıydık ve gol çabalarımız sürdü. Kabul ediyorum çok problem özellikle sakatlıklarla ilgili. Ancak oynayan oyuncularımız, sonradan girenler hırslı şekilde oynadılar. Bu bizim adımıza çok önemli. Göztepe olarak saha içi ve dışında iyi bir aileyiz. Bunu sürdürürsek tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz. Aile olarak ektsra güç oluşturuyoruz. Şunu bilmeliyiz sezon bizim için bitmedi. Sezonun geri kalanı için çok çalışmalıyız" yorumunu yaptı.

Oyuna dahil olan her oyuncunun sahada her şeyini verdiğini belirten deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Oyuncularımızın arzusu benim de rotasyon yapmam için öz güvenimi yüksek tutuyor. Çok genç ve iştahlı, hırslı grubumuz var. Örneğin İsmail ve Nielsen gibi tecrübeli oyuncularımız da takımı bir arada tutuyor. İyi bir takımız. Aslında deplasmanda kötü değiliz. Sonuçta 3 beraberlik ve 1 galibiyetimiz var. Ligde bütün takımlar bütün takımları yenebilir. Ama deplasmanda daha başarılı olmak adına mantalite üzerine çalışabiliriz. Mutlaka istikrara ihtiyacımız var. Transferde ise santrfor mevkinde ihtiyacımız var. Şu an tek santrforumuz sahada oynuyor. Fofana ve Kubilay toparlanma sürecinde. Juan'ın sakatlığı var, Solet'in sakatlığı var. Önemli eksiklerimiz var. Ön bölgeye takviye yapmalıyız. Ben 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor. Avrupa hedefini ben koydum, bu takımım çok yüksek hedeflere ulaşacağına inanıyorum, taraftarın atmosferine inanıyorum. Buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğiz ama bu olur olmaz kimse garanti veremez."