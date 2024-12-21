Göztepe, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

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SÜPER Lig'de geçen hafta Mersin deplasmanında Hatayspor'la 1-1 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek eleyen Göztepe, yarın devrenin son maçında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Hatayspor maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı forvet Juan Silva'nın ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci kategori ve misafir tribünü 350 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov devrenin son maçını mutlak kazanmak istediklerini belirterek, "2024 yılında evimizde hiç yenilmedik. Taraftarımıza bir galibiyet sevinci daha yaşatmak istiyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Bu maçta da gerekeni yapacağız" dedi. İki takım son olarak 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Rize'deki maçı 2-0 kazanan Göztepe, İzmir'de rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki son maçı ise tarihi bir skorla bitmişti. O maçta Rize ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılıları 7-1 yendi.