Göztepe Cimnastik\'in Yeni Transferi Mert Efe Kılıçer, Bir Haftada 3 Madalya Kazandı

Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk ikilisinin yönetiminde yükselişe geçen Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, bir hafta içerisinde üç madalya kazandı.
Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda barfiks ve kulplu beygirde iki altın madalya alan genç sporcu, Antalya'daki Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta ise barfikste üçüncülüğü elde etti. Böylece Kılıçer, 1 hafta içerisinde 3 madalya kazanmış oldu.
Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, Göztepe'nin Milli Takım'da da üst düzeyde temsil edildiğinin altını çizerek, "Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, uluslararası yarışmalarda gururumuz olmaya devam ediyor. Bu başarılar, birçok sporcumuza ilham kaynağı oluyor" dedi. - İZMİR
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Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmaya davet etti. Kulüp, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamından çıkılması adına seçimli genel kurulun bir an önce ve çoklu adayla yapılması gerektiğini ifade etti.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe taraftarları, önemli bir karşılaşma olan maç için tüm biletleri satın aldı ve takımlarını desteklemek için stadyuma geleceklerini belirtti.
Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağıyla başlayan Altay, oyuncularının maaşlarını ödeyemeyince birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. İzmir ekibi, 29. haftada Eyüpspor'a 4-1 yenilerek haftayı 15 puanda tamamladı ve küme düşme gerçekleşti. Altay, yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Antalyaspor, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Şampiyonada Antalyaspor cimnastik takımı, topladıkları puanlarla ikinci sırayı alarak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca Antalyaspor'un milli sporcuları, RG Bosphorus Cup'ta milli takım kadrosuna davet edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, yarın evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 12 maçta Bayern 7 galibiyet elde ederken, Arsenal ise 3 kez kazandı. Son olarak 2016/2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasında Bayern Münih tur atlamıştı. Arsenal ve Bayern Münih, gruplarını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
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