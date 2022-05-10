Göztepe'de Afacan iddiası - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü saat 16.00'da başlayacak sezonun son iç saha maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek küme düşen Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Kulüpte şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulundurup daha önce tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in hisseleri devir işlemleri için Trabzonlu iş insanı Ahmet Fazil Afacan'la görüşme yapacağı iddia edildi. Afacan, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Göztepe'ye talip olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Afacan'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Sepil'le bir araya gelip toplantı yapacağı belirtirldi. Ahmet Fazil Afacan, attığı tweetlerde artık Trabzonspor'a veda edeceğini, Göztepe'yle ilgilendiğini duyurdu. Sepil'le görüşmeler yaptığını doğrulayan Ahmet Fazıl Afacan'ın şirket hisseleri için ciddi adaylardan biri olduğu ifade edildi. Şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Mehmet Sepil'in de en kısa sürede medya mensuplarıyla bir buluşma gerçekleştireceği ve konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapacağı duyruldu. Göztepe'yi devralmak için yabancı ve yerli çok sayıda isim gündeme gelmişti.