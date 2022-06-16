Göztepe'de Ankersen'in yapılanması netleşiyor: Yetki Gagliardi'de olacak - Son Dakika
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Göztepe'de Ankersen'in yapılanması netleşiyor: Yetki Gagliardi'de olacak

16.06.2022 10:29
Göztepe'de Ankersen'in yapılanması netleşiyor: Yetki Gagliardi'de olacak

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezonda hedefini şampiyonluk ve Süper Lig'e dönmek olarak belirleyen Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen'in planları netleşmeye başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezonda hedefini şampiyonluk ve Süper Lig'e dönmek olarak belirleyen Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen'in planları netleşmeye başladı. Göztepe'ye ciddi yatırımlar yapacak Danimarkalı spor adamının ilk olarak futbolun başına eski İtalyan kaleci Roberto Gagliardi'yi getireceği öğrenildi. Sportif direktör olarak Gagliardi ile çalışmayı planlayan Ankersen'in teknik adam ve futbolcu seçimlerinde tüm yetkiyi İtalyan futbol adamına vereceği kaydedildi.

?Ligdeki statü gereği yabancı teknik direktör seçemeyecek olan Rasmus Ankersen'in yerli çalıştırıcının yardımcılarını yabancılardan yana tercih edeceği de ifade edildi. Şu ana kadar Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Naci Şensoy ve Turgay Altay'la resmi görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların bir hafta içinde teknik direktör konusunda resmi adımlar atacağı kaydedildi. Mehmet Sepil'le birlikte Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye- Litvanya maçını izleyen Rasmus Ankersen'in transfer çalışmalarına da başladığı, sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan Göztepe'ye futbolcular getirmeye hazırlandığı bildirildi. Göztepe'nin futbol yapılanmasında eski futbolculardan Murat Erdoğan'ın da yer alması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ankersen'in yapılanması netleşiyor: Yetki Gagliardi'de olacak - Son Dakika

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