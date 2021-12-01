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Göztepe'de Atakan şoku - Son Dakika

Göztepe'de Atakan şoku

01.12.2021 11:24
Göztepe'de Atakan şoku

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de son haftalardaki performansıyla formayı kapan defans oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de son haftalardaki performansıyla formayı kapan defans oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı. Maç boyunca Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile ikili mücadeleler sonucu gerginlik yaşayan Atakan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'lık oldu.

İddialara göre Atakan'la İrfan Can'ın devre bitiminde soyunma odasına giderken sert şekilde tartıştığı, İrfan Can'ın Atakan'a saldırdığı bildirildi. İrfan Can da PFDK'ya sevk edilirken, Atakan'ın rakibini sözlü olarak tahrik ettiği öne sürüldü. Göztepe camiası ve taraftarları ise sosyal medya üzerinden Atakan'a cezai işlem uygulanmasına sert tepki gösterdi. Atakan'ın ne kadar ceza alacağı henüz belirsiz.

KUPADA RAKİP KAHTA 02 SPOR

Ligde düşme hattında yer alan Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahne alacak. Sarı-kırmızılılar yarın Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncü Lig temsilcisi Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Teknik direktör Nestor El Masetro'nun sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Maestro, kupada da yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kupa da bizim için oldukça önemli" dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Atakan şoku - Son Dakika Spor


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