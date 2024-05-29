Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda yer almayacak - Son Dakika
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Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda yer almayacak

Göztepe\'de Atınç Nukan yeni sezonda yer almayacak

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de forma giyen Atınç Nukan, yeni sezonda takımda yer almayacak. Göztepe Kulübü, kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan Atınç Nukan'a teşekkür ederek, onun şampiyonluk yolunda verdiği büyük emekleri hatırlattı.

29.05.2024 17:25
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Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda takımda yer almayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız her an unutulmazdı kaptan. Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Kaptan! Unutma, burası senin yuvan." ifadelerine yer verildi.

Atınç Nukan, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda yer almayacak - Son Dakika

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