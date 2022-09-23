Göztepe'de B planı başladı - Son Dakika
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Göztepe'de B planı başladı

23.09.2022 11:44
Göztepe'de B planı başladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör sorunu bir türlü çözülemedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör sorunu bir türlü çözülemedi. Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor müsabakasının ardından Turgay Altay'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar listesinde yer alan çalıştırıcıların hiçbiriyle anlaşamadı. Son olarak Schalke 04'ün U17 takımını çalıştıran Onur Cinel'le ciddi şekilde ilgilenen sarı-kırmızılılar Alman kulübünden olumsuz yanıt gelmesiyle B planını devreye soktu.

Sarı-kırmızılıların Cinel'in ardından eski çalıştırıcı Bayram Bektaş üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Göztepe'de 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de görev yapan ve son olarak Yılport Samsunspor'u çalıştıran Bektaş'la görüşme yapılacağı kaydedildi. Bayram Bektaş'ın birden fazla yabancı dil bilmesinin avantaj olduğu da vurgulandı. Bektaş'ın yanı sıra listede Tamer Tuna, Fuat Çapa, Mustafa Kaplan ve Mustafa Dalcı gibi isimler alternatifler arasında yer alıyor.


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Kaynak: DHA

Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de B planı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de B planı başladı - Son Dakika
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