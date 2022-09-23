Sarı-kırmızılıların Cinel'in ardından eski çalıştırıcı Bayram Bektaş üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Göztepe'de 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de görev yapan ve son olarak Yılport Samsunspor 'u çalıştıran Bektaş'la görüşme yapılacağı kaydedildi. Bayram Bektaş'ın birden fazla yabancı dil bilmesinin avantaj olduğu da vurgulandı. Bektaş'ın yanı sıra listede Tamer Tuna , Fuat Çapa , Mustafa Kaplan ve Mustafa Dalcı gibi isimler alternatifler arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Göztepe'de B planı başladı - Son Dakika

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