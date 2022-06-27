Göztepe'de Gagliardi geldi - Son Dakika
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Göztepe'de Gagliardi geldi

27.06.2022 12:13
Göztepe'de Gagliardi geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Göztepe'de futbol şubesini devralan İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi, İzmir'e geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Göztepe'de futbol şubesini devralan İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Gagliardi, İzmir'e geldi. Sports Republic'in Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen'i temsilen Göztepe'nin futbol yapılanmasında en yetkili isim olacak Gagliardi, bu hafta transfere başlayacak. İngiltere'de daha önce Leyton ve Bolton'da scout olan, Portsmouth'un futbol operasyonlarının başında yer alan Gagliardi, ardından Ankersen'in şirketine transfer oldu.

Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Turgay Altay da İzmir'e geldi. Daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp geçen sezon yine 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştıran Turgay Altay'ın çarşamba günü antrenmanlara başlayacak takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini kapsayan futbol şubesinin devir işlemlerinin de resmi olarak bu hafta tamamlanması planlanıyor.


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Kaynak: DHA

England, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Gagliardi geldi - Son Dakika

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