Göztepe'de genç yerliler kalacak - Son Dakika
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Göztepe'de genç yerliler kalacak

04.06.2022 10:27
Göztepe'de genç yerliler kalacak

GELECEK sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de devir işlemleri henüz resmileşmezken, kadro yapılanmasında genç yerli futbolcuların takımda tutulacağı bildirildi.

GELECEK sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de devir işlemleri henüz resmileşmezken, kadro yapılanmasında genç yerli futbolcuların takımda tutulacağı bildirildi. Şu ana kadar Nidaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner'le resmen yollarını ayırıp, İrfan Can, Halil, Berkan, Atınç ve Yalçın'ı iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kaleci Arda, Kahraman, Ege, Efe Can, Yusuf, Kerim, İzzet, Fırat, Atalay ve Yunus gibi isimlerle yola devam edileceği kaydedildi. Göztepe'nin teknik ekip kurulduktan sonra yabancı oyuncularıyla ilgili yol haritasını belirleyeceği açıklandı. Şu ana kadar Lourency, Baku, Tijanic, Mihojevic ve Piric'e teklif gelmedi. Stoperde görev yapan Arslanagic'e ise ülkesi Belçika'dan taliplerin olduğu dile getirildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Efe Can, Fırat, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de genç yerliler kalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de genç yerliler kalacak - Son Dakika
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