Göztepe'de Jahovic coştu, N'Diaye durdu

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda sonuncu Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de golcü Cherif N'Diaye kızağa çekildi. Teknik direktör Nestor El Maestro bu sezon bir türlü patlama yapamayan Senegalli golcüyü Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından yedek oturttu. Geçen sezon takımın en skorer oyuncularından olan N'Diaye bu sezon ise sadece 2 kez fileleri sarstı.

Performansı düşen 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe maçında 8, Gaziantep FK müsabakasında ise 15 dakika görev yapabildi. Göztepe'nin Makedon forveti Jahovic ise son haftalara damga vurdu. Sezona istediği gibi başlayamayan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında toplam 3 gole imza atarak toplanan 4 puana direkt etki koydu. Maestro'nun Çaykur Rizespor deplasmanında da N'Diaye'yi yedek başlatacağı, Jahovic'in ise on birde görev alacağı bildirildi. Jahovic, bu sezon Göztepe formasıyla 4 gole imza attı.