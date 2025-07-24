Göztepe\'de Romulo Cardoso\'ya Teklif Yağdı

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün transfer teklifinde bulunduğu Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'da sessizlik hakim oldu. İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Wolverhampton, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, Belçika'dan Anderlecht, yurt içinden de Galatasaray ile Trabzonspor'un istediği oyuncu konusunda yeni bir gelişme yaşanmadı. Romulo için en yüksek teklifi İngiliz ekibi Fulham ve Alman temsilcisi Leipzig verdi.

Fulham 16 milyon Euro ve bonuslarla birlikte Göztepe yönetiminin kapısını çalarken, Leipzig ise 16.5 milyon Euro teklif etti. Ancak 22 yaşındaki golcüden, 20 milyon Euro ve üzeri gelir bekleyen futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi bu teklifleri geri çevirdi. Ligin başlamasına haftalar kala Romulo için şu ana kadar bu tekliflerin üzerinde bir görüşme olmadı. Avrupa'daki golcülerin transfer piyasasını yakından takip eden Sport Republic şirketinin yeni teklifleri beklediği ifade edildi. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, satış ihtimaline karşılık hiçbir özel maçta riske edilmedi ve görev almadı.

AMİN CHERNİ İMZALADI

Göztepe, 6'ncı transferini sol kanat Amin Cherni'yi alarak gerçekleştirdi. Şu ana kadar sağ bek Arda Okan, stoper Godoi, orta saha Rhaldney, golcüler Janderson ve Sabra'yı renklerine bağlayan Göztepe, Tunuslu Cherni ile 1 yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzaladı. Son olarak Fransa Ligue 2 takımı Laval'da forma giyen Cherni'nin transferini değerlendiren Sportif Direktör İvan Mance, "Cherni'nin genç bir oyuncu ve sözleşmesinin son yılında olması, bu transferi bizim için bir fırsata dönüştürdü. Tunus Milli Takımı'nın da oyuncusu ve eğer başarılı bir sezon geçirirse, Dünya Kupası'nda oynama şansı oldukça yüksek. Kendisini kadromuza kattığımız için mutluyuz. Umuyorum ki başarılı bir sezon geçirip takımımıza iyi katkılar sağlayacak" diye konuştu.