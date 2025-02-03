Göztepe'de Sakatlık Kabusu: Üç Oyuncu Uzun Süre Farklı Kalacak - Son Dakika
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Göztepe'de Sakatlık Kabusu: Üç Oyuncu Uzun Süre Farklı Kalacak

Göztepe\'de Sakatlık Kabusu: Üç Oyuncu Uzun Süre Farklı Kalacak

Göztepe, Alanyaspor karşısında yaşadığı sakatlıklarla sarsıldı. Koray Günter, Juan ve Romulo'nun sakatlıkları nedeniyle 4 haftaya kadar sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Takviye ihtiyacı gündemde.

03.02.2025 16:24  Güncelleme: 16:26
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lg'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı. Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi.

Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı. Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 ay aya yakın faydalanamayacak Göztepe'nin elinde yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn bulunuyor. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek Göz-Göz'de forvete kesin olarak takviye yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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