Göztepe'de savunmacı Ege Yıldırım'ın değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'de savunmacı Ege Yıldırım'ın değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe\'de savunmacı Ege Yıldırım\'ın değeri 80 bin Euro\'dan 1 milyon Euro\'ya yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de bu sezon bazı futbolcuların piyasa değeri yükselirken en büyük artış genç savunmacı Ege Yıldırım'da yaşandı. 19 yaşındaki oyuncunun değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıktı; sakatlıklar sonrası 6 maçta görev alıp 5 kez ilk 11'de oynadı.

SÜPER Lig'de milli araya 3 puanla 17'nci basamakta giren Göztepe bu sezon takım olarak büyük düşüş yaşarken, bazı futbolcular ise piyasa değerlerini yükseltti. Kaleci Arda Özçimen, genç stoper Ege Yıldırım, sağ bek Arda Okan Kurtulan, orta saha Alex Matos ve sol bek Richard Akonnor verilere göre fiyatlarını katladı. Bu sezon en büyük yükselişi ise 19 yaşındaki savunmacı Ege Yıldırım kaydetti. Altyapıdan yetişip, 2023 yılında Göz-Göz ile profesyonel sözleşmeye imza atan Ege'nin piyasa değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Süper Lig'de savunmada yaşanan ağır sakatlıkların ardından 6 maçta da görev yapan Ege Yıldırım 5 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 452 dakika süre alan genç savunmacı kısa sürede Süper Lig deneyimi yaşadı. Yine Göztepe'nin altyapısından yetişen kaleci Arda Özçimen'in de değeri 800 bin Euro'ya çıktı. Geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da kiralık olarak görev yapan 24 yaşındaki eldiven yeniden İzmir ekibine döndü.

ARDA OKAN DAHA DEĞERLENDİ

Yeni transfer Gürcü Luka Gugeshashvili'nin 4'üncü hafta sonunda kadro dışı bırakılmasıyla Arda birinci kaleci oldu. Yaz döneminde transferin gözde isimlerinden olan sağ kanat Arda Okan Kurtulan'ın değeri 8 milyon Euro olarak güncellenirken, yeni transferlerden İngiliz orta saha Alex Matos'un değeri 1.5 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor'un ise 1 milyon Euro olarak belirlendi.

Kaynak: DHA
FutbolSporEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:36:07. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de savunmacı Ege Yıldırım'ın değeri 80 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei