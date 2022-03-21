Göztepe'de Sepil'den oyunculara veda konuşması - Son Dakika
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Göztepe'de Sepil'den oyunculara veda konuşması

21.03.2022 16:29
Göztepe'de Sepil'den oyunculara veda konuşması

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 8 yıllık başkanlık görevinden şok bir kararla istifa eden Mehmet Sepil'in futbolcularla veda konuşması yaptığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 8 yıllık başkanlık görevinden şok bir kararla istifa eden Mehmet Sepil'in futbolcularla veda konuşması yaptığı öğrenildi.

Kulübü devredeceğiyle ilgili iddialar merak uyandıran Sepil'in oyuncularla yaptığı toplantıda buna da değinip, "Değerli oyuncu kardeşlerim. Kamuoyuna paylaştığım gibi 8 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm başkanlık görevimden istifa ettim. Göztepe yönetimini emin ellere teslim edene kadar 8 yıldır olduğu gibi maddi ve manevi tüm yükümlülüklerimi ve sözlerimi yerine getireceğim. Oynayacağımız 8 kritik haftada hep birlikte Göztepe'ye yakışır şekilde mücadele edip, Göztepe'mizi bu süreçten çıkaracağınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum. Bu Göztepe ile yaşadığım 8 yıllık başkanlık döneminde bana verilecek en büyük ödül olacaktır" ifadelerini kullandığı bildirildi.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Sepil'den oyunculara veda konuşması - Son Dakika


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